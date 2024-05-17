Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили никаких свидетельств использования Запорожской АЭС для запуска беспилотных летательных аппаратов

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели очередное обследование территории Запорожской атомной электростанции (Запорожской АЭС), но не обнаружили никаких признаков запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с этого объекта.
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