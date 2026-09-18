Этот день в авиации. 18 сентября

1913 - Первый полёт разведчика, впоследствии - многоцелевого, в том числе и учебного британского Avro 504.
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