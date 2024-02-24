Усох, постарел и сильно сдал: что стало с братом Чулпан Хаматовой в Латвии

Брат Чулпан Хаматовой после переезда в Ригу изменился до неузнаваемости. Усох, постарел и сдал. Не особо востребованный актер, будучи младшим братом Чулпан Хаматовой, теперь выглядит старше своей знаменитой сестры.
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