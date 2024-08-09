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Покушение на Путина: Теперь маневры нашего флота накануне Дня ВМФ стали понятны

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Комментарии
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Алексей Тан
Зеленский, всего лишь... тень, Сионизма, международной геополитической структуры, и такими 50-тью &quot;тенями&quot;, которые, одной стаей, воюют с Россией... весь &quot;запад наводнён... НЕТ смысла... бить по теням, Очаг ЗАРАЗЫ, находится на восточном побережье США... ЭТО побережье СМЫТЬ бы надобно.
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7 час.
ЛТ
Лена Тишина
Искандерами. По воробьям....не много ли чести для них ..
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6 час.

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