ГУР Украины планировало ударить по Кронштадту безэкипажными катерами, а там стояли наши атомные подлодки и мог быть президент В минувший понедельник Москва официально признала, что всего чуть более недели назад Россия и США оказались на грани серьезнейшего «неуправляемого конфликта» с непредсказуемыми последствиями.
Покушение на Путина: Теперь маневры нашего флота накануне Дня ВМФ стали понятны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Зеленский, всего лишь... тень, Сионизма, международной геополитической структуры, и такими 50-тью "тенями", которые, одной стаей, воюют с Россией... весь "запад наводнён... НЕТ смысла... бить по теням, Очаг ЗАРАЗЫ, находится на восточном побережье США... ЭТО побережье СМЫТЬ бы надобно.
Ответить
7 час.
ЛТ
Лена Тишина
Искандерами. По воробьям....не много ли чести для них ..
Ответить
6 час.
Свежие комментарии