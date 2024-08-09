Покушение на Путина: Теперь маневры нашего флота накануне Дня ВМФ стали понятны

ГУР Украины планировало ударить по Кронштадту безэкипажными катерами, а там стояли наши атомные подлодки и мог быть президент В минувший понедельник Москва официально признала, что всего чуть более недели назад Россия и США оказались на грани серьезнейшего «неуправляемого конфликта» с непредсказуемыми последствиями.