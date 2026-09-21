Украина с февраля 2022 года потеряла более 600 локомотивов. Такие цифры привёл министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта киевского режима Николай Калашник.
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