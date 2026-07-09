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Газета.ру

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RS: лицензия на Patriot не спасет Украину, а только навредит США

RS: лицензия на Patriot не спасет Украину, а только навредит США

Попытка президента США Дональда Трампа усилить украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) за счет передачи Киеву лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной и даже навредить самому Вашингтону.

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