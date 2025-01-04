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Илон Маск вспомнил про свой нож времен Первой мировой войны, комментируя схватку российского бойца с военным ВСУ

Илон Маск вспомнил про свой нож времен Первой мировой войны, комментируя схватку российского бойца с военным ВСУ

Видео боя, из которого победителем вышел штурмовик из Якутии, распространилось в Сети в первые дни 2025 годаБизнесмен Илон Маск прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с украинским военным.

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