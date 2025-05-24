16 раз, когда внешность оказалась обманчива

Внешний вид человека порой может привести к куче казусных ситуаций. О том, что будет, если заявиться на собеседование в джинсах с безвкусной футболкой, и как меняется отношение к человеку в зависимости от его вида — читайте в нашей статье.
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