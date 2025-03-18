Сати Казанова раскрыла, как ее новый альбом будет связан с дочерью

Сати Казанова планирует записать альбом колыбельных после рождения дочери Певица увлечена новой ролью Фото: открытые источники На гала-вечере, посвященном вручению премии Prix d’Excellence de la Beauté 2025, собралось множество звезд российского шоу-бизнеса.
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