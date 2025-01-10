В Анапе объявлена тревога в связи с работой средств ПВО

Власти Анапы сообщили о запуске системы оповещения в связи с работой ПВО.В Анапе работает городская система оповещения, звучат тревожные сирены, Городская администрация Анапы Краснодарского края заявила о запуске в системы оповещения в связи с работой сил ПВО.