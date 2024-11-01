Лавров оценил перспективы посредничества в урегулировании на Украине

Урегулирование конфликта на Украине в нынешней ситуации не входит в планы противников России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Hürriyet, текст интервью имеется в распоряжении «Ленты.
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