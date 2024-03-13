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Названы лучшие инструменты для вложения средств

Названы лучшие инструменты для вложения средств

Экономист Щербаченко назвал золото в числе лучших инструментов для вложений Инвестирование может быть выгодным способом увеличения капитала, однако перед принятием решения о вложении средств в определенный актив необходимо учитывать его преимущества и недостатки, чтобы выбрать максимально эффективный для себя вариант.

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