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Швентек о неловких моментах: «Один раз я вышла на корт в Индиан-Уэллс с прилипшей к ноге туалетной бумагой»

Швентек о неловких моментах: «Один раз я вышла на корт в Индиан-Уэллс с прилипшей к ноге туалетной бумагой»

«Я много раз плакала, это было немного неловко, поэтому я продолжала плакать все больше. Был матч, когда я проплакала, наверное, минут 10.

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