Суд признал школьника из ЯНАО виновным в совершении теракта за поджог вертолета в аэропорту

Суд признал виновным в совершении теракта 16-летнего школьника из Ноябрьска. Центральный окружной военный суд приговорил его к 8 годам воспитательной колонии за поджог вертолета «ЮТэйр» в аэропорту и оборудования сотового оператора, совершенные по заданию кураторов из интернета.