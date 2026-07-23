Суд признал школьника из ЯНАО виновным в совершении теракта за поджог вертолета в аэропорту

Суд признал виновным в совершении теракта 16-летнего школьника из Ноябрьска. Центральный окружной военный суд приговорил его к 8 годам воспитательной колонии за поджог вертолета «ЮТэйр» в аэропорту и оборудования сотового оператора, совершенные по заданию кураторов из интернета.
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