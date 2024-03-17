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Актриса Царгуш рассказала, что никогда не видела Грачевского в плохом настроении

Актриса Царгуш рассказала, что никогда не видела Грачевского в плохом настроении

Актриса и модель Оливия Царгуш в детстве снималась в "Ералаше" под руководством Бориса Грачевского. В 18 лет переехала в Лос-Анджелес, окончила Американскую академию драматического искусства и начала работать в крупных проектах компаний Netflix, Warner Brothers и Sony.

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