Политолог Вайнер: слова Рубио о новых идеях по Украине адресованы Европе

Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о том, что Вашингтон готов предложить "новые идеи" по урегулированию конфликта на Украине.
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