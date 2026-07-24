Политолог Вайнер: слова Рубио о новых идеях по Украине адресованы Европе

Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о том, что Вашингтон готов предложить "новые идеи" по урегулированию конфликта на Украине.