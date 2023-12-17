Новогодний стол из "Иронии судьбы" подорожал до 8,5 тысячи рублей

Кадр из фильма "Ирония судьбы" Собрать новогодний стол из "Иронии судьбы" в этом году было бы дороже – эксперты подсчитали, что на продукты главной героине легендарного фильма Наде пришлось бы потратить почти 8,5 тысячи рублей.