РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Расстрелять тварь, и все дела...Следы взрывчатого...
  • лина любимцева
    Вот подобной "заморозки конфликта" я очень сильно опасаюсь...FT: Украине предл...
  • лина любимцева
    Это кто им поручил совершить подобное и дал адреса? А кто слил  информацию с адресами квартир военкоров?!! Пусть орга...Подростков задерж...

Новогодний стол из "Иронии судьбы" подорожал до 8,5 тысячи рублей

Новогодний стол из "Иронии судьбы" подорожал до 8,5 тысячи рублей

Кадр из фильма "Ирония судьбы" Собрать новогодний стол из "Иронии судьбы" в этом году было бы дороже – эксперты подсчитали, что на продукты главной героине легендарного фильма Наде пришлось бы потратить почти 8,5 тысячи рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх