Новогодний стол из "Иронии судьбы" подорожал до 8,5 тысячи рублей

Кадр из фильма "Ирония судьбы" Собрать новогодний стол из "Иронии судьбы" в этом году было бы дороже – эксперты подсчитали, что на продукты главной героине легендарного фильма Наде пришлось бы потратить почти 8,5 тысячи рублей.
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