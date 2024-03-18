НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Сливать игры до релиза станет опаснее — создатели Denuvo рассказали о технолог...

Сливать игры до релиза станет опаснее — создатели Denuvo рассказали о технолог...

Сливать игры до релиза станет опаснее — создатели Denuvo рассказали о технологии TraceMark for GamesИзвестная своей антипиратской защитой Denuvo компания Irdeto представила TraceMark for Games — новый инструмент, призванный предотвращать утечки на всех этапах разработки, создавая уникальные цифровые отпечатки для разных сборок, а также отдельных копий игры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх