Сливать игры до релиза станет опаснее — создатели Denuvo рассказали о технолог...

Сливать игры до релиза станет опаснее — создатели Denuvo рассказали о технологии TraceMark for GamesИзвестная своей антипиратской защитой Denuvo компания Irdeto представила TraceMark for Games — новый инструмент, призванный предотвращать утечки на всех этапах разработки, создавая уникальные цифровые отпечатки для разных сборок, а также отдельных копий игры.