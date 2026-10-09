Чеченцев депортируют из Китая за дикий свадебный кортеж в городе. Это вам не в России кричать и стрелять из авто...

Чеченцы, по привычке, решили устроить кавказский кипиш посреди китайского мегаполиса. Получите и распишитесь: парадный кортеж с флагами так «впечатлил» местных жителей, что теперь новоиспеченные молодожёны и их гости рискуют отправиться на родину гораздо раньше медового месяца, причем чемоданы им поможет собрать местная полиция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ивану 65 тысяч, С...
- Ивану 65 тысяч, С...
- М Страны-подлецы: З...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым