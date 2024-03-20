От этого состава мощный нагар со сковородки сходит махом: всего лишь аптечный бутылек

Вам понравится эффект от этого простого средства.Если в вашей сковороде пригорела пища и убрать ее посудной губкой и средством для мытья посуды не выходит, попробуйте народный состав с перекисью водорода.
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