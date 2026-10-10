Алена Рапунцель, которая борется с раком 4 стадии, показала фото из палаты

Этой ночью Алена Рапунцель поделилась с поклонниками страшной новостью. В июле этого года ей диагностировали рак последней стадии.
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