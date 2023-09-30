Седан Luxeed S7 от Huawei, самый дорогой Ferrari и забастовка в США

События Автомира 24.09.-30.2023 То, что вы могли пропустить, есть в подборке BAMPER.BY В сети появились официальные фотографии совместного седана Chery и Huawei Не так давно мы писали о первой успешной попытке Xiaomi выпустить собственный электромобиль.
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