С 27 января по 2 февраля пройдут рейды «Такси» и «Автобус». ❗️❗️❗️ Инспекторы будут проверять лицензию и документы таксистов, а также исправность транспорта и наличие диагностических карт техосмотра.
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С 27 января по 2 февраля пройдут рейды «Такси» и «Автобус». ❗️❗️❗️ Инспекторы будут проверять лицензию и документы таксистов, а также исправность транспорта и наличие диагностических карт техосмотра.