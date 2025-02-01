На заседании тюменской гордумы спикер из Ханты-Мансийска «прикрылся» собакой-вандалом

В тюменской городской думе на презентации представительных органов муниципальных образований председатель из Ханты-Мансийска Константин Пенчуков ушел от неудобного вопроса про акты вандализма на теплых остановках в городе.
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