"Такие люди представляют для нас опасность", или История большой, но маленькой войны президента с олигархами

Народ! Ждитя! 10 лет - это не срок. Прошло уже больше 20 путинолет, а десять ещё подождёте, пока ВВП расправится с теми, кто привёл его к власти ради олигархо-банко-чиновничьей благодати. Правда полной ликвидации касты, которая и является хозяином РФ, Путин не допустит даже если народ будет выбирать и выбирать его (а кого ещё?) для спасения страны. В его умственном кругозоре нет ничего лучше капитализма.

Людмила Лиханова

Вы когда-нибудь стояли перед бандой отморозков? И, наверное, вы им сказали, что они такие-сякие и что вы их уничтожите. Интересно: сколько МИНУТ вы бы прожили? Сначала надо было искать, проверять и перепроверять соратников, потом искать не просто соратников, а государственников, при этом успевая и стравливать противоборствующие кланы, преступные группировки и под это выдергмвать (пока они не поняли) тех, кого было нужно и т.д. Иначе не прожил бы и года и сейчас был бы у нас или типа Зели или Ходор который лобызал сапоги штатам и ГДЕ были бы вы и ваше потомство? В лучшем случае просто были бы живы т.к. давно было сказано, вто в России достаточно 15 миллионов для обслуги. ВЫ уверены, что попали бы в число этих "счастливчиков" которым разрешили выжить? Сомневаюсь. А это вам инфа к размышлению, если умеете мыслить.