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Китай

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Китай будет добиваться устойчивого прогресса в высококачественном сотрудничестве в рамках реализации инициативы "Пояс и путь"

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Китай продолжит продвигать совместное строительство инициативы "Пояс и путь" в качестве своего генерального плана и проектирования на высшем уровне для обеспечения открытости внешнему миру и взаимовыгодного международного сотрудничества, говорится в Белой книге, опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР во вторник.

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