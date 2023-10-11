Китай будет добиваться устойчивого прогресса в высококачественном сотрудничестве в рамках реализации инициативы "Пояс и путь"

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Китай продолжит продвигать совместное строительство инициативы "Пояс и путь" в качестве своего генерального плана и проектирования на высшем уровне для обеспечения открытости внешнему миру и взаимовыгодного международного сотрудничества, говорится в Белой книге, опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР во вторник.