47 способов сделать женщине приятное

Список простых мелочей, которые мужчинам зачастую сложно понять, однако они способны сделать женщине приятно!«Утверждение, что невозможно всю жизнь любить одну и ту же женщину, так же неразумно, как и считать, что известному скрипачу для исполнения разных песен нужны совершенно разные скрипки» ~ Оноре де БальзакМужчины, не бойтесь: 47 способов выразить женщине любовь – это не так уж и много.