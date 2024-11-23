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47 способов сделать женщине приятное

47 способов сделать женщине приятное

Список простых мелочей, которые мужчинам зачастую сложно понять, однако они способны сделать женщине приятно!«Утверждение, что невозможно всю жизнь любить одну и ту же женщину, так же неразумно, как и считать, что известному скрипачу для исполнения разных песен нужны совершенно разные скрипки» ~ Оноре де БальзакМужчины, не бойтесь: 47 способов выразить женщине любовь – это не так уж и много.

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