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5000 рублей на карту «Мир»: что ожидает россиян с 7 февраля

5000 рублей на карту «Мир»: что ожидает россиян с 7 февраля

5000 рублей на карту «Мир»: что ожидает россиян с 7 февраля Ирина ВальковаС 7 февраля 2025 года владельцы карт «Мир» получат приятный сюрприз — начисление 5000 рублей, благодаря участию в новой программе лояльности от национальной платежной системы.

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