5000 рублей на карту «Мир»: что ожидает россиян с 7 февраля Ирина ВальковаС 7 февраля 2025 года владельцы карт «Мир» получат приятный сюрприз — начисление 5000 рублей, благодаря участию в новой программе лояльности от национальной платежной системы.