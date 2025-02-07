Желание США бесплатно проводить свои корабли по Панамскому каналу еще мечта

Новых договоренностей США в отношении условий использования Панамского канала пока нет, ожидания США остаются прежними по бесплатному продвижению американских судов и кораблей, заявил госсекретарь США Марко Рубио, 6 февраля сообщает ТАСС.
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