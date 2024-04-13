Страшнее «Кинжала»: Россия применила новейшие Х-69, что позволило полностью уничтожить мощнейшую электростанцию Киевской области — Defence Express (ФОТО, КАРТА)

При атаке на Трипольскую ТЭС Россия применила новейшие ракеты Х-69, сообщает Defence Express. Дальность пуска ракет составила около 400 км, превышая оценки дальности Х-69 в 300 км, как модификации Х-59МК2.
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