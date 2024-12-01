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8 самых интересных нон-фикшн-книг, за которыми стоит охотиться на выставке Non-Fiction

8 самых интересных нон-фикшн-книг, за которыми стоит охотиться на выставке Non-Fiction

Выставка уже традиционно пройдет с 5 по 8 декабря в московском Гостином дворе. The BookНевероятное подарочное иллюстрированное издание о самых важных изобретениях человечества: механизмах, процессах, материалах, медицине, искусстве.

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