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Грушко указал на «санкционный зуд» в ЕС из-за подготовки 12-го пакета

Грушко указал на «санкционный зуд» в ЕС из-за подготовки 12-го пакета

Евросоюз (ЕС) постоянно ищет новые антироссийские санкции, испытывая «санкционный зуд», но предыдущий опыт показал их неэффективность, заявил 23 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя консультации блока по возможному введению 12-го пакета рестрикций.

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