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Котласский железнодорожник удостоился высокой государственной награды

Заслуги Александра Крюкова отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степениЗаслуги Александра Крюкова отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степениСоответствующий Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин.

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