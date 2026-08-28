«ПСЖ» оштрафован на 150 тысяч евро из-за переноса матча Лиги 1 с «Ренном»

«ПСЖ» получил штраф в размере 150 тысяч евро за перенос матча 1-го тура Лиги 1 против «Ренна» (2:2).«ПСЖ» получил штраф в размере 150 тысяч евро за перенос матча 1-го тура Лиги 1 против «Ренна» (2:2).
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