Петербуржцам пообещали похолодание и снег на предстоящие выходные

А в четверг, 12 декабря, вся Ленобласть окажется в зоне отрицательных температур Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что завтра утром, 12 декабря, вся Ленинградская область окажется в зоне отрицательных температур.
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