Донецкие театры привезли в Москву лучшие спектакли: "Левша" и кукольные хиты

В Москве стартуют гастроли Донецкого РАМТа и театра кукол ДНР. На сцене центра "На Страстном" будут представлены пять выдающихся спектаклей, включая "Левшу" и "Под звуки канонады", вошедших в "Золотой фонд театральных постановок России".
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