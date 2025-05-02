Донецкие театры привезли в Москву лучшие спектакли: "Левша" и кукольные хиты

В Москве стартуют гастроли Донецкого РАМТа и театра кукол ДНР. На сцене центра "На Страстном" будут представлены пять выдающихся спектаклей, включая "Левшу" и "Под звуки канонады", вошедших в "Золотой фонд театральных постановок России".