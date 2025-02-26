Львова-Белова: аппарат омбудсмена работает над возвращением 16 детей с Украины

Все ситуации являются семейными случаями Аппарат детского омбудсмена России работает над возвращением 16 детей в Россию с Украины, а также собирается воссоединить десять детей с родственниками на Украине.
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