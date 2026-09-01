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Нижегородская правда

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Проект КРТ в Канавинском районе улучшит жилищные условия 120 человек

Проект КРТ в Канавинском районе улучшит жилищные условия 120 человек

Опубликован проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Бориса Рутковского, Николая Пахомова, Анатолия Григорьева, Июльских дней, Октябрьской революции и Чкалова в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

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