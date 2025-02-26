Лучшие Анекдоты из Питера за 26.02.2025

***** Пешеходы в Москве: - Так, мне нужно быть на работе через 6 минут и 17 секунд… Боже, быстрее… Прочь с дороги… Перехожу на сверхсветовую скорость… Пешеходы в Петербурге: - М-м-м, какое чудное утро, как хорошо, что все в мире тлен, время - социальный конструкт, некуда спешить, о, дохлый голубь, встану посмотрю… ***** Закобякинские учёные установили, что женщин, задающих мужчине вопрос: "Ты где?" - на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у неё есть времени.