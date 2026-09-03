В Калининградской области на слесаря упала металлоконструкция на предприятии

В Калининградской области 46-летний слесарь попал в больницу после того, как на него упала металлоконструкция.
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