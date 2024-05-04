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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Кремле он по-прежнему в почете. Песков высказался о Ельцине

В Кремле он по-прежнему в почете. Песков высказался о Ельцине

Да, такой вывод можно сделать на основании заявления, которое сделал 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по поводу 17-ой годовщины со дня смерти Бориса Ельцина, которая отмечалась 23 апреля.

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Комментарии
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Владимир Петров
Цитата из Сталина сомнительна. Где и кому он сказал эти слова? Где их напечатали?
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45 мин.
Валентин Йиоффе
...каждый хочет показать себя более оригинальным, чем другой
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24 мин.
ВЙ
Валентин Йиоффе
И правда , сегодня вдруг все поумнели ,а тогда то были где...?
Ответить
22 мин.

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