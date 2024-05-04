В Кремле он по-прежнему в почете. Песков высказался о Ельцине

Да, такой вывод можно сделать на основании заявления, которое сделал 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по поводу 17-ой годовщины со дня смерти Бориса Ельцина, которая отмечалась 23 апреля.
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