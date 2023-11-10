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Российские ученые степени признали в Малайзии

Российские ученые степени признали в Малайзии

Все присуждаемые в России ученые степени теперь будут признаны Министерством высшего образования Малайзии, заявил министр образования страны Мохамед Халед Нордин по итогам встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.

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