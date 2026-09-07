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Медведчук сравнил Зеленского с надутой лягушкой в контексте международных переговоров

Медведчук сравнил Зеленского с надутой лягушкой в контексте международных переговоров

Виктор Медведчук, лидер движения «Другая Украина» и бывший глава запрещённой в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», высказал мнение о текущей политической ситуации вокруг президента Украины Владимира Зеленского.

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