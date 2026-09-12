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Регионы России

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Тайваньские учёные создали сверхтонкий буферный слой для транзисторов на основе дисульфида молибдена

Тайваньские учёные создали сверхтонкий буферный слой для транзисторов на основе дисульфида молибдена

Исследователи из Тайваня разработали буферный слой толщиной около 0,42 нанометра, предназначенный для транзисторов на базе двумерных полупроводников из дисульфида молибдена (MoS₂).

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