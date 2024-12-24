Сарматы и сарматизм Вручение слуцкого поясаНа днях, 15 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил визит в султанат Оман.
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Сарматы и сарматизм Вручение слуцкого поясаНа днях, 15 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил визит в султанат Оман.
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