Лера Кудрявцева ищет водителя для дочери

Известная телеведущая Лера Кудрявцева написала в своем Telegram-канале объявление о поиска водителя. Основное его занятие будет в том, чтобы отвозить пятилетнюю дочь Кудрявцевой Машу в детский садик и назад, а в свободное от этого время выполнять разнообразные поручения самой работодательницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии