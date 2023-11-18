Лера Кудрявцева ищет водителя для дочери

Известная телеведущая Лера Кудрявцева написала в своем Telegram-канале объявление о поиска водителя. Основное его занятие будет в том, чтобы отвозить пятилетнюю дочь Кудрявцевой Машу в детский садик и назад, а в свободное от этого время выполнять разнообразные поручения самой работодательницы.