Он категорически не принял её мужчину, более того, кусал его и оставлял сюрпризы в его обуви. Шипел и забивался под диван, когда тот приходил к ней.
Раскаяние
Комментарии
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Элеонора Коган
Дрянь она приличная. Выбросить любимого котика, делившего с ней её одиночество и трудности, даже ради любимого мужчины? Мужчина оказался порядочнее её и принял правильное решение. И всё-таки на чужом несчастье счастья не построишь. И хорошо, что всё же она нашла Баксика и её два любимых нашли общий язык!!!
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16 час.
Элеонора Коган
Спасибо вам, Олег!!!
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15 час.
Геннадий Б
👍
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17 мин.
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