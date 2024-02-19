👍Раскаяние

Элеонора Коган

Дрянь она приличная. Выбросить любимого котика, делившего с ней её одиночество и трудности, даже ради любимого мужчины? Мужчина оказался порядочнее её и принял правильное решение. И всё-таки на чужом несчастье счастья не построишь. И хорошо, что всё же она нашла Баксика и её два любимых нашли общий язык!!!