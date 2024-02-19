ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Б
    👍Раскаяние
  • Наталья
    "В октябре 2023 года на канале «Россия 1» вышел репортаж, в котором неназванные бойцы спецназа ГРУ заявили, что летчи...Летчика ВС РФ, уг...
  • Елена Киршанская
    ну и прекрасно. Процесс пошелКиргизия включила...

Раскаяние

Раскаяние

Он категорически не принял её мужчину, более того, кусал его и оставлял сюрпризы в его обуви. Шипел и забивался под диван, когда тот приходил к ней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Дрянь она приличная. Выбросить любимого котика, делившего с ней её одиночество и трудности, даже ради любимого мужчины? Мужчина оказался порядочнее её и принял правильное решение. И всё-таки на чужом несчастье счастья не построишь. И хорошо, что всё же она нашла Баксика и её два любимых нашли общий язык!!!
Ответить
16 час.
Элеонора Коган
Спасибо вам, Олег!!!
Ответить
15 час.
Геннадий Б
👍
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх