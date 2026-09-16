Коллектив Ezra Collective о потрясающем новом альбоме "Here Because of Hope"

Джазовая группа, образованная в Лондоне, выиграла премию Mercury Prize 2023 и стала хедлайнером в Великобритании за новый альбом Here Because of Hope, охватывающий весь жанр, который может сделать их неоднократными победителями.
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