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Евгений Первышов продлил контракт в зоне СВО

Евгений Первышов продлил контракт в зоне СВО

Депутат Госдумы и бывший глава Краснодара Евгений Первышов продолжит участие в СВО. Парламентарий в своих аккаунтах в соцсетях сообщил, что продлил контракт на участие в боевых действиях.

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