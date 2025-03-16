Ереван вынужден выполнять требования Анкары, начиная с пересмотра своей истории (геноцид), заканчивая территориальными уступками

Скиф Туран

Есть версия что армяшки - это потерянное одиннадцатое колено израилево. Очень похоже на правду. Исторические совпадения: Израиль и Армения были созданы благодаря России, у евреев и армян не было постоянной территории для проживания, никогда не было своего государства. И менталитет по своей подлости очень похож.