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Ереван вынужден выполнять требования Анкары, начиная с пересмотра своей истории (геноцид), заканчивая территориальными уступками

Ереван вынужден выполнять требования Анкары, начиная с пересмотра своей истории (геноцид), заканчивая территориальными уступками

Пашинян стирает память о геноциде армян: зачем было нужно интервью турецким СМИ? Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью десяти СМИ Турции, в котором рассказал об армяно-турецких отношениях и перспективе открытия границ.

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Комментарии
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Скиф Туран
Есть версия что армяшки - это потерянное одиннадцатое колено израилево. Очень похоже на правду. Исторические совпадения: Израиль и Армения были созданы благодаря России, у евреев и армян не было постоянной территории для проживания,  никогда не было своего государства. И менталитет по своей подлости очень похож.
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13 час.
Добрый Кот
Гордые и независимые армяне хотят подороже продать себя - хорошо присесть на турецкий хуй и не подавиться европейским членом. Какие же они ущербные.
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9 час.
Семен Демин
Сколько же идиотов во власти. Прямо какое-то поветрие.
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5 час.
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